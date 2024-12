Torino-Napoli 0-1: i granata perdono l’ottava nelle ultime dieci

Triplice fischio al Grande Torino

Alberto Giulini Vicedirettore 1 dicembre 2024 (modifica il 1 dicembre 2024 | 16:56)

Il Toro paga gli errori sotto porta e cade contro il Napoli. Ai partenopei basta un gol di McTominay nel primo tempo per blindare il primo posto in classifica. C'è invece rammarico tra i granata: Adams in avvio ha sprecato la palla dell'1-0, ma è soprattutto Coco ad essersi divorato il pareggio a porta ormai sguarnita. Per la squadra di Vanoli arriva l'ottava sconfitta nelle ultime dieci, ma il tecnico può consolarsi con una prestazione in crescita e un calendario ora in discesa.

Le scelte: Vanoli conferma il 3-5-2, fuori Vlasic — Niente tridente per il Toro, ancora una volta in campo con il 3-5-2. La difesa è la stessa delle ultime gare, spazio dunque a Walukiewicz, Coco e Masina davanti a Milinkovic-Savic. Sugli esterni confermato Pedersen sulla destra, sul versante opposto c'è la novità Vojvoda. In mezzo al campo si rivede Linetty con Ricci e Gineitis, resta dunque fuori Vlasic. Nessun cambio nel reparto avanzato: Njie parte dalla panchina, ci sono Adams e Sanabria.

Il primo tempo: il Toro spreca, la sblocca McTominay — La prima occasione è subito del Toro: Gineitis trova la testa di Adams che, tutto solo, non inquadra lo specchio e si divora l'1-0. Quindi è Sanabria ad andarci vicino, ancora su suggerimento del lituano. Gli ospiti ci provano al 18' con Kvara, ma il georgiano manda altissimo da buona posizione. Quindi è un miracolo di Vanja a negare il gol a un colpo di tacco di Lukaku. Pochi istanti più tardi è ancora il serbo a volare su un colpo di testa di Kvara, innescato da un cross dalla destra di Politano. A sbloccare il risultato è McTominay, che al 31' fulmina Vanja con un mancino sul primo palo. Il Toro va ad un passo dal pareggio al 37' Adams mette in mezzo per Coco che, a porta ormai sguarnita, scivola e non riesce a insaccare. Sul ribaltamento di fronte ci pensa Linetty a liberare l'area dopo un'azione insistita di Politano. Non c'è spazio per altre occasioni: dopo un minuto di recupero si va all'intervallo con i partenopei avanti di un gol.

Il secondo tempo: vani gli assalti granata — Al rientro dagli spogliatoi Vanoli si gioca subito la carta Lazaro, in campo sulla destra al posto di Pedersen. La prima occasione della ripresa è sui piedi di Vojvoda, che trova una deviazione in angolo. Il Napoli ci prova quindi in ripartenza, approfittando di un pallone perso dal Toro in uscita: Lukaku salta Vanja e prova a mettere in mezzo da posizione defilata, la difesa granata chiude in angolo. Vanoli prova a dare la scossa con un doppio cambio: fuori Sanabria e Linetty, in campo Njie e Vlasic. Quindi è miracoloso Vanja a negare il raddoppio a un colpo di testa ravvicinato di Olivera. Il Toro continua a premere senza trovare il giusto varco, così al 75' arrivano gli ultimi due cambi: Sosa e Karamoh rilevano Masina e Vojvoda, Vanoli si gioca il finale con il 4-2-4. Scattano quindi tre minuti di recupero, ma gli assalti finali sono infruttuosi: ci pensa Vanja a negare il raddoppio a Simeone con un altro grande intervento. Festeggia dunque il Napoli, ancora in vetta.