Torino-Napoli 0-1: la sblocca McTominay, granata sotto di un gol al 45′

Il primo tempo: il Toro spreca, la sblocca McTominay

La partita si apre in un clima di continua contestazione verso il presidente Urbano Cairo da parte della curva Maratona, che srotola all'ingresso in campo delle squadre una serie di striscioni contro il patron granata, invitandolo ad accelerare per la cessione del club. La prima occasione è subito del Toro: Gineitis trova la testa di Adams che, tutto solo, non inquadra lo specchio e si divora l'1-0. Quindi è Sanabria ad andarci vicino, ancora su suggerimento del lituano. Gli ospiti aumentano la pressione offensiva e ci provano al 18' con Kvara, ma il georgiano manda altissimo da buona posizione. Quindi è un miracolo di Vanja a negare il gol a un colpo di tacco di Lukaku. Pochi istanti più tardi è ancora il serbo a volare su un colpo di testa di Kvara, innescato da un cross dalla destra di Politano. A sbloccare il risultato è McTominay, che al 31' fulmina Vanja con un mancino sul primo palo. Kvaratskhelia si incunea in area, rinviene Pedersen che gli allunga il pallone ma la sfera finisce sui piedi dello scozzese che è molto veloce a battere a rete. Il Toro tuttavia reagisce e va ad un passo dal pareggio: su sviluppi di corner, Sanabria spalle alla porta pesca al 37' Adams che in posizione regolare mette in mezzo per Coco che, a porta ormai sguarnita, scivola clamorosamente e non riesce a insaccare. Sul ribaltamento di fronte ci pensa Linetty a liberare l'area dopo un'azione insistita di Politano. Non c'è spazio per altre occasioni: dopo un minuto di recupero si va all'intervallo con i partenopei avanti di un gol.