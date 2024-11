Torino, nasce il “Bosco del Toro” al Robaldo

Il "Bosco del Toro" è un progetto che nasce da Torino F.C. e Suzuki ed è volto al supporto dell'ambiente e dell'ecosistema della città, attraverso la piantumazione di 30 alberi autoctoni ad alto fusto. Il progetto avrà luogo nei pressi del centro sportivo Robaldo, dove si alleneranno le squadre del settore giovanile, e gli alberi qui piantati andranno ad integrarsi con il Parco Colonnetti, parco aperto al pubblico del quartiere di Mirafiori Sud. Questa collaborazione tra Torino F.C. e Suzuki a favore dell'ambiente non trova la sua prima rappresentazione in questo progetto, ma nel corso degli anni ha già contribuito alla piantumazione di 198 alberi, in diverse zone della città e dintorni: 30 alberi nel Parco Piredda, 72 nel Parco naturale della Mandria, 11 nel Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, 50 dove è situata la sede di Suzuki Italia e 3 nelle scuole limitrofe.