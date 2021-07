Torino, niente amichevole: anche oggi doppio allenamento a Santa Cristina

Dopo l'annullamento della sfida amichevole con il Bochum, i granata proseguono la preparazione con un'altra doppia seduta

Quest'oggi il Torino avrebbe dovuto svolgere un'amichevole contro il Bochum ma a causa di una positività al Covid emersa nel gruppo squadra tedesco la partita è stata annullata. Per precauzione i granata resteranno anche oggi a Santa Cristina e svolgeranno una consueta doppia seduta di allenamento al campo sportivo "Mulin Da Coi". Come sempre sia l'allenamento del mattino che quello del pomeriggio potranno essere seguiti in diretta su Toro News con aggiornamenti costanti dai nostri inviati a Santa Cristina in Val Gardena.