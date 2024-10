Torino, Njie e Ciammachichella ai box: intoppo nel processo di crescita tra i big

Lesione all'adduttore per Njie

E' stato una delle note più liete del Torino nelle ultime due partite stagionali contro Empoli e Lazio, ora Alieu Njie sarà costretto a fermarsi per colpa di una lezione di primo grado all'adduttore destro. Come comunicato dal Torino in seguito agli accertamenti strumentali, non sono ancora chiari i tempi di recupero. Teoricamente per un infortunio di primo grado all'adduttore di dovrebbe stare ai box per 1-2 settimane, ma si valuterà nel corso dei prossimi giorni l'evolversi dell'infortunio per non rischiare di peggiorare l'infortunio.