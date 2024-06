Torino, nono in casa e dodicesimo in trasferta: invertita la tendenza dello scorso anno

Classifica casa/trasferta, per il Torino 3 posizioni di differenza

Quest'anno, soprattuto nel finale del campionato, il rapporto tra la squadra e la tifoseria non è stato dei più distesi. Dopo i fatti di Superga, il dito medio di Juric e le parole pronunciate dal tecnico riguardanti lo "spirito Toro", la situazione non era delle più tranquille. Proprio per tale clima l'allenatore croato ha annunciato di non essere propenso a continuare l'esperienza in granata. Tuttavia, nonostante questo clima di tensione il Torino tra le proprie mura ha giocato nettamente meglio rispetto allo scorso anno ed è riuscito a guadagnare più punti. La classifica che conta solo le partite disputate in casa mostra il Torino al nono posto a quota 33 punti, con una media di 1,74 punti a partita. Le gare vinte sono 8, i pareggi 9 e solo 2 sconfitte. La classifica che considera le partite in trasferta, invece, mostra uno scenario diverso. I granata considerando solamente le partite fuori casa avrebbero terminato l'anno al dodicesimo posto, a quota 20 punti. Con 5 partite vinte, 5 pareggiate e 9 perse, il Torino ha totalizzato una media di 1,07 punti a partita. Confrontando con le stesse modalità questo risultato con quello dell'anno scorso la differenza è veramente incredibile.