Torino, novità per la sfida contro il Lecce: l’iniziativa per i tifosi

Tramite il proprio sito ufficiale, il Torino ha comunicato un'iniziativa prevista per il match contro il Lecce. La gara si terrà subito dopo la ripresa del campionato. Sono previsti per l’occasione biglietti a soli 10 Euro per i minori di 18 anni se accompagnati da un Adulto. A tutti i tifosi Under 14, agli ingressi, sarà inoltre consegnato gratuitamente l’astuccio del Toro per dipingere di granata il Back to School. Proprio per questo motivo i bambini sono invitati a presentarsi allo stadio almeno con quarantacinque minuti di anticipo. Sabato 7 settembre la squadra si allenerà a porte aperte.