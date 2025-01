Torino, oggi è il compleanno di Ali Dembelé: spegne 21 candeline

Il 5 gennaio 2004 Ali Dembelé è nato a Villepinte in Francia: oggi l'esterno del Torino compie dunque 21 anni. Per lui si ricorda l'arrivo in granata nel 2022 quando era appena diventato maggiorenne. Venne preso dal settore giovanile del Troyes per aumentare il valore del pacchetto degli esterni nella formazione Primavera del Toro. Nel corso della stagione 2023/24, Dembelé ha imparato a conoscere il calcio professionistico italiano giocando in prestito al Venezia dove ha conosciuto i metodi di lavoro di Paolo Vanoli, suo allenatore poi anche la stagione seguente ovvero la sua prima nel Torino in Serie A.