Torino, oggi oltre 14 mila tifosi: presente anche Ventura in compagnia di Cairo

Solamente altre due volte in stagione era stato superato questo numero di tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino

Il Torino manca ancora una volta la vittoria contro una big del campionato. Nella 36^ giornata è infatti arrivata una sconfitta interna per 0-1 contro il Napoli. Un dato che però può far sorridere la società granata è quello riguardante il numero di spettatori. Nel match odierno contro i partenopei c'è stato infatti il terzo miglior dato per le presenze allo stadio Olimpico Grande Torino. Erano 14.619 i tifosi presenti quest'oggi al match della squadra di Juric, un numero che ha permesso alla società granata di incassare 410.195 euro dai biglietti venduti per questo incontro. Un numero condizionato certamente anche dalla presenza di molti tifosi del Napoli. Solamente due volte in stagione c'era stata un'affluenza, si tratta delle sfide contro Inter e Milan. Con i nerazzurri i tifosi presenti furono 15.363 mentre contro i rossoneri si raggiunse il record di 23.472 spettatori.