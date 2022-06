Torino, Ola Aina: “Ho solo più un anno di contratto, non sono sicuro di restare”

L'esterno del Torino Ola Aina - ora impegnato con la sua Nigeria nei match di Qualificazione alla prossima Coppa d'Africa - ha parlato ai microfoni di OwngoalNigeria.com facendo un bilancio della stagione con la maglia granata e pensando anche al futuro: "Penso che la mia stagione sia iniziata bene, stavo giocando bene partendo sempre titolare. Da gennaio in poi non ho più giocato molto. Ci sono stati alti e bassi, ma penso di aver finito la stagione davvero bene. Ora vedremo cosa succederà questa estate. Ho solo un anno di contratto ancora: non sono sicuro di cosa accadrà". Poi spazio alla Nazionale con la Nigeria che non prenderà parte ai prossimi Mondiali: "Nella partita ad Abuja (contro il Ghana, ndr) la squadra è entrata in campo molto fiduciosa, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo per chiudere la partita ma questo non è successo. Queste cose succedono nel calcio".