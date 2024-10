Torino, out Zapata: dopo Buongiorno e Bellanova cade l’ultimo pilastro della scorsa stagione

Zapata, Buongiorno e Bellanova: persi tutti i pilastri della scorsa stagione

La scorsa stagione il Torino ha terminato il campionato in nona posizione, mancando per un soffio le competizioni europee. L'ultima annata è stata per i granata una stagione ricca di rimorsi e mancate possibilità. La squadra ha sfornato a fasi alterne ottime prestazioni, assieme ad altre da dimenticare. A prescindere da ciò il gioco dei granata si sorreggeva in particolare su tre colonne portanti all'interno della squadra: Buongiorno, Bellanova e Zapata. L'ultima sessione di calciomercato si è rivelata veramente dolorosa per il mondo Toro, che ha visto prima il canterano granata e poi l'esterno ex-Inter lasciare la squadra. Due schiaffi in pieno volto che hanno smorzato le aspettative e generato grandi tensioni. Tuttavia complice l'arrivo di Vanoli e l'inizio insolito di stagione, l'ambiente granata si è ben presto risollevato ed è tornato a sognare. Oggi però arriva un nuovo colpo, che toglie il fiato a tutti: il nuovo capitano granata, simbolo della rinascita di questo Toro, sarà costretto a stare lontano dal campo per molto, molto tempo. Zapata era l'ultimo pilastro, che nella scorsa stagione ha fatto la differenza, ad essere rimasto in rosa. Per il nuovo Toro di Vanoli il colombiano rappresentava il faro, nonché principale punto di riferimento per la squadra. I granata ora dovranno digerire il colpo e trovare con grande fretta una strategia da cui ripartire.