Torino, Pellegri e Sanabria rischio derby? Le ultime e le possibili alternative

"Pellegri ha problemi da inizio settimana per cicatrici di un vecchio infortunio, Sanabria ha un affaticamento e non si è allenato ieri" ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa, dando entrambi per out. In realtà, per entrambi seguiranno ulteriori valutazioni proprio perché non dovrebbero essere problemi troppo limitanti. Pellegri si è comunque sempre allenato in gruppo nei giorni scorsi, anche se in misura inferiore rispetto agli altri compagni, mentre l'affaticamento di Sanabria (che è ad un polpaccio) appare leggero, anche se Tonny a detta di Juric non si è allenato venerdì sera. Entrambi quindi potrebbero ancora strappare una convocazione: deciderà il tecnico, sentito lo staff medico, dopo la rifinitura che oggi si svolgerà nel tardo pomeriggio.