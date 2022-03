Torino, per il 38% dei lettori la causa del calo sono i limiti dei giocatori

Il risultato del sondaggio settimanale: per i votanti, i limiti dei giocatori sono la causa del calo del Torino

Come di consueto, Toro News ha dato la possibilità di parola ai suoi lettori attraverso il sondaggio settimanale, nel quale veniva chiesto "Qual è la causa principale del calo del Torino?". Sì, parliamo di un calo perchè nelle ultime prestazioni il Torino non ha quasi mai dimostrato quale sia la sua vera identità, a partire dalle sconfitte di Udinese e Venezia e - derby a parte - arrivando alla sconfitta di domenica scorsa contro il Cagliari (i granata non trovano la vittoria dal 15 gennaio contro la Sampdoria). Dunque la parola è passata ai nostri lettori e, secondo le loro opinioni, è risultato che la causa principale siano i limiti dei giocatori con il 38% di voti (334 votanti su un totale di 877). A seguire, 293 votanti su 877 attribuisce il calo di quest'ultimo periodo agli episodi a sfavore e alla sfortuna dei granata - basti pensare al gol annullato di Belotti contro il Venezia. Che le cause possano essere le scelte di Ivan Juric o la gestione della società i votanti al sondaggio l'hanno escluso: le scelte tecniche hanno totalizzato soltanto il 16% dei voti (147 votanti), mentre la gestione del club solamente l'11% (103votanti).