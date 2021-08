Torino, per Izzo un’altra esclusione. E prende quota lo scambio con Walukiewicz

Il difensore ancora in panchina: per Juric può partire. Lo scambio con il giocatore del Cagliari può essere realtà

Il Torino è incappato nella prima sconfitta stagionale all'esordio in Serie A, per mano di un'Atalanta cinica. Nella gara di ieri si è potuto notare che Juric ha schierato quella che al momento ritiene la difesa titolare, composta da Djidji, Bremer e Rodriguez. È evidente che Armando Izzo non è al momento un titolare: nelle ultime quattro partite complessive tra amichevoli e gare ufficiali, è arrivata la terza esclusione dal primo minuto . Un dato che amplifica i sospetti e i dubbi sul futuro del difensore, che andrà definito in questa ultima settimana di mercato.

ESCLUSIONE - In pochi avrebbero detto a inizio estate che Izzo potesse scivolare nelle gerarchie. La questione è sorprendente, perché il difensore e Juric si conoscono da diverso tempo, avendo già lavorato insieme al Genoa. Sta di fatto però che anche nella partita di ieri sera contro l'Atalanta il nativo di Scampia è rimasto in panchina dal primo minuto, entrando nell'ultimo quarto d'ora solo per l'infortunio di Gleison Bremer. E il suo ingresso è stato macchiato da una sbavatura che, insieme a quelle degli altri compagni, ha portato al definitivo 1-2 in favore dei bergamaschi ( qui l'analisi dei gol di Torino-Atalanta 1-2 ).

SCAMBIO - Un ingresso in campo non brillante, e ora un futuro da delineare. Per Izzo si è fatto avanti il Cagliari: gli isolani non hanno nascosto il loro apprezzamento per il difensore e ora potrebbe avverarsi l'ipotesi circolata nei giorni passati (QUI i dettagli). Anche perchè il Torino ha da tempo messo gli occhi su Sebastian Walukiewicz, giocatore che potrebbe sopperire alla perdita di Izzo, gradito anche dal tecnico Juric. L'intreccio di mercato può prendere piede dopo la partita del Cagliari, che giocherà lunedì sera in casa con lo Spezia. Un media vicino al Cagliari come l'Unione Sarda dà addirittura la trattativa in dirittura d'arrivo. Ciò che è verosimile è che le due società e i due entourage possano sedersi al tavolo per cercare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa, compresi i giocatori: di certo un'eventuale partenza di Izzo sarebbe comunque sorprendente.