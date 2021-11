Torino, Praet stringe i denti: convocazione in vista per l’Udinese

La presenza del centrocampista belga tra i convocati per la sfida contro i friulani sarebbe molto importante per i granata

Uno dei reparti più importanti per il Torino è quello della trequarti, dove ci sono i giocatori con maggiori qualità tecniche. Tra gli elementi principali per Juric in questa zona di campo c'è senza dubbio Dennis Praet che nelle prime 12 partite di campionato è stato uno dei migliori tra i granata. L'ex Leicester però è spesso colpito da infortuni che ne limitano la crescita e la continuità di rendimento. Durante l'ultima sosta per le Nazionali, Praet è stato vittima di problemi fisici che ne hanno anticipato il rientro a Torino.

LE SPERANZE - Martedì scorso Praet è stato messo da parte per l'ultimo match del suo Belgio a causa di un edema alla coscia sinistra rimediato in allenamento (non aveva giocato nemmeno in occasione della partita precedente). In seguito a questo problema il numero 22 era rientrato a Torino ed è stato sottoposto ad accertamenti, che hanno appunto confermato la presenza di un edema muscolare alla gamba sinistra. Praet si è allenato a parte per tutta questa settimana ma non è escluso che possa entrare nell'elenco dei convocati di mister Juric. Le ultime sensazioni sono incoraggianti: il dolore è in fase di regressione, Praet potrebbe dunque almeno sedersi in panchina per la sfida di lunedì alle 20.45.