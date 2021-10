Torino, prima volta con Giacomelli in stagione. Quel rigore a Benevento…

Il fischietto di Trieste arbitrerà per la prima volta il Torino in questa stagione

L'ULTIMA VOLTA - L'incontro più recente risale al 22 gennaio 2021: Benevento-Torino 2-2. Il Torino era allenato per la prima volta da Davide Nicola e dopo un periodo di risultati negativi, la formazione granata aveva iniziato a riprendersi per affrontare la lotta salvezza. Al Vigorito furono quattro i cartellini gialli estratti in totale e un rigore fischiato in favore della formazione campana, che ancora oggi lascia molti dubbi, per un contatto tra Sirigu e Lapadula. In quella partita successe di tutto: Giacomelli si trovò a gestire una partita complicata e lo fece con l’ausilio del VAR in due circostanze.