Torino, primo allenamento del 2022: sempre a parte Belotti e Berisha

Prima seduta di allenamento dell'anno per i granata, fuori dal gruppo squadra Berisha e Belotti alle prese con i rispettivi infortuni

Quest'oggi - domenica 2 gennaio- allo stadio Filadelfia il Torino ha svolto il primo allenamento del 2022 con una seduta tecnica.Come spiegato questa mattina, oggi è stato svolto un nuovo giro di tamponi per verificare la presenza di nuovi contagi da Covid-19 dopo le 5 positività emerse nei giorni scorsi all'interno del gruppo squadra granata. Durante l'allenamento svoltosi oggi pomeriggio il tecnico granata Ivan Juric ha dovuto fare a meno ancora degli infortunati Andrea Belotti (lesione di secondo grado al bicipite femorale) e di Etrit Berisha (problema muscolare al flessore sinistro). I due giocatori hanno infatti svolto solamente delle terapie per cercare di superare al più presto i loro problemi fisici. Assenti inoltre Simone Verdi e gli altri tre elementi risultati positivi al Covid negli scorsi giorni. La prima squadra granata tornerà in campo domani per un'altra sessione di allenamento sempre al Filadelfia con l'obiettivo di preparare la trasferta di Bergamo in programma giovedì 6 gennaio.