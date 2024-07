Torino, quale secondo portiere dopo l’addio di Gemello? Il punto

Oggi - lunedì 1 luglio - è iniziata la sessione estiva di calciomercato. Il Torino - ufficializzato ormai Paolo Vanoli da più di una settimana - deve iniziare a pensare alla stagione 2024/2025. Tra i diversi nodi da sciogliere in casa granata c'è la questione legata al secondo portiere: nell'ultima stagione il vice Milinkovic-Savic è stato Luca Gemello, a cui proprio ieri è scaduto il contratto con il Torino e ora è libero di accasarsi in una squadra a parametro zero. Il club granata dovrà chiarire anche la situazione con Vanja: l'estremo difensore ha terminato anzitempo l'Europeo con la Serbia (che è uscita ai gironi) e il portiere non ha mai giocato. Il CT Stojkovic - dopo averlo sempre schierato titolare nelle qualificazioni - ad Euro2024 gli ha preferito Rajkovic nelle tre gare del Gruppo C. Il suo contratto con il Torino scadrà a giugno 2026 e, con l'addio di Juric, non è da escludere una sua partenza nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta adeguata ai granata.