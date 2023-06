Torino, quattro amichevoli estive in programma: ecco il quadro con date e luoghi

Date e luoghi delle amichevoli estive del Torino dopo il ritiro di Pinzolo

In seguito a questo periodo di ritiro la squadra sarà impegnata ancora in altre due amichevoli che si disputeranno entrambe in terra francese. La prima, come già scritto ieri su queste colonne, è fissata per il 2 agosto alle ore 19 quando i granata faranno visita al Lens. Si tratta di una squadra qualificata per la prossima Champions League dopo che ha terminato la scorsa stagione al secondo posto in Ligue 1. Questa penultima gara amichevole del Toro si giocherà in casa dei francesi, allo Stade Bollaert-Delelis. Infine, a due sole settimane dalla ripresa ufficiale del campionato, i granata giocheranno ancora in Francia, questa volta l'avversario sarà il Reims piazzatosi undicesimo nell'ultima Ligue 1. In data 6 agosto, con orario ancora da definire, il Toro calcherà il prato del Stade Auguste-Delaune II per sfidare i padroni di casa del Reims.