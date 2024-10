Torino, quattro giovani granata selezionati per il Torneo dei Gironi a Novarello

La Nazionale Under 17, campione d'Europa in carica, dopo aver vinto la Telki Cup in Ungheria ad agosto e aver chiuso al 2° posto il Torneo 'Città di Trieste' a settembre, tornerà in campo per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi, in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre a Novarello. Sono 60 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, che verranno suddivisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 17, Rappresentativa A e Rappresentativa B), prima di affrontarsi in un torneo amichevole. La manifestazione prenderà il via venerdì 4 (ore 15) con l'incontro tra Rappresentativa A e Rappresentativa B, mentre la Nazionale Under 17 scenderà in campo sabato 5 (ore 15) contro la perdente della partita inaugurale e domenica 6 ottobre (ore 11) contro la vincente. Tra i convocati di Favo ci sono anche quattro granata: il portiere Francesco Cereser, i centrocampisti Andrea Ballanti e Andrea Luongo e l'attaccante Gabriele Falasca (Torino). A seguire tutti i convocati: