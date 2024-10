Torino-RedBull, il sindaco Lo Russo: “Confermo le parole di Cairo, nessuna interlocuzione”

Da ieri, martedì 28 ottobre, stanno circolando numerose voci che accostano RedBull e Torino, secondo le quali la società austriaca sarebbe intenzionata ad acquisire il club granata. Dopo l'immediata smentita di Urbano Cairo, ne è arrivata una seconda, questa volta da parte del sindaco di Torino Lo Russo. "La notizia è stata smentita dal presidente Cairo addirittura con una pec. Noi non abbiamo avuto assolutamente alcuna interlocuzione con la Red Bull", ha spiegato il sindaco del capoluogo piemontese durante un'intervista a To Radio. Lo Russo inoltre ha espresso il proprio punto di vista anche sulla questione riguardante lo Stadio Olimpico: "Su questo stiamo dialogando, su altro no. Il clima è estremamente positivo, C'è un contratto in scadenza, qualora dovesse arrivare una proposta dal club saremo lieti di esaminarla. Sono comunque ottimista, c'è voglia di andare oltre il calcio". L'ultimo argomento trattato riguarda il centro sportivo Robaldo:" Sono positivo e ottimista e convinto che per noi sia fondamentale dare al Torino la logistica che serve per sviluppare anche la parte collaterale al calcio. L’abbiamo fatto riesumando e portando avanti il progetto Robaldo, che sta andando avanti, e l’obiettivo è il medesimo. E’ faticosissimo, ma ci stiamo lavorando davvero con grande determinazione, perché Torino città e il mondo del calcio sono una cosa sola”.