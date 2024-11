Torino, Ricci lascia la nazionale: Locatelli prende il posto del granata

Continua a piovere in casa granata dopo il derby e gli infortuni di Ilic, Vanja Milinkovic-Savic e Njie. Anche Samuele Ricci si aggiunge alla lista di questa vera e propria "epidemia" di infortuni. Il centrocampista italiano aveva accusato un problema alla caviglia durante la gara contro la Juventus nel corso del secondo tempo. Aveva provato a stringere i tempi, ma senza successo. A causa del problema l'ex Empoli lascerà l'Italia, non prenderà parte dunque alla missione azzurra agli ordini di Luciano Spalletti. Al posto del granata l'attuale C.T ha deciso di convocare Manuel Locatelli. Confermato dunque il guaio alla caviglia, con lo stesso commissario tecnico che ha spiegato la situazione: "Ricci va a casa perché non vogliamo portarlo a essere infiltrato per giocare. Viene Locatelli al suo posto".