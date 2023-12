Torino, Ricci riparte da Frosinone: è il candidato per sostituire Linetty

Un appuntamento fondamentale per le ambizioni del Toro. Al Benito Stirpe i granata cercheranno un successo che permetterebbe loro di restare aggrappato al treno europeo. Frosinone-Torino dovrebbe essere anche la partita del ritorno in campo dal 1’ di Samuele Ricci. Con ogni probabilità sarà il centrocampista ex Empoli a sostituire lo squalificato Linetty in cabina di regia. Il polacco, a suon di 7 in pagella, è diventato un titolare imprescindibile per il nuovo Torino di Juric, Ricci dovrà dunque essere bravo a non far sentire l’assenza del compagno nel cuore del gioco granata. Le qualità certo non gli mancano e lo ha dimostrato nella passata stagione diventando un pilastro del Torino. Dopo le voci di mercato e un inizio di stagione sottotono condito anche da un infortunio muscolare, Frosinone diventa per Ricci una tappa fondamentale per riconquistare il Torino.