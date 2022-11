Torino, riecco Sanabria: a Roma si candida per dare un segnale in chiave mercato

I fastidi al polpaccio sono ormai un capitolo chiuso per Sanabria, nuovamente a disposizione di Juric per la trasferta di Roma. Il paraguayano aveva già recuperato per il turno infrasettimanale di mercoledì contro la Sampdoria, ma dati i pochi allenamenti con il resto dei compagni il tecnico aveva preferito lasciarlo in panchina per tutti i novanta minuti nonostante l'assenza dell'altro centravanti, Pellegri. Poi Tonny ha sfruttato i giorni seguenti per migliorare la sua condizione fisica. "Ha fatto una settimana di allenamenti e sta meglio, in questi giorni ha fatto bene" ha spiegato il tecnico nel presentare la gara dell'Olimpico, annunciando il recupero del paraguayano quasi a pieno regime.