Torino, ritiro al via a ranghi ridotti: ecco i giovani che si candidano

Per la prima fase del ritiro, Juric avrà a disposizione un gruppo ridotto vista l'assenza dei Nazionali, e potrebbe integrare alcuni giovani granata

Irene Nicola

La ripresa degli allenamenti al Filadelfia, posticipata al 4 luglio, potrà essere una vetrina anche per i più giovani. Nonostante lo slittamento di qualche giorno infatti, Juric dovrà fare i conti con l'assenza di tanti giocatori reduci dagli impegni in Nazionale - assenti nella prima settimana di lavoro a Torino e verosimilmente nella fase iniziale del ritiro a Bad Leonfelden - e avrà quindi un gruppo numericamente ridotto che andrà integrato, pescando giovani che avranno modo di vedersi e definire i prossimi passi per il futuro.

CHI RIENTRA A TORINO - Intanto torneranno a Torino i 2002 mandati in prestito a farsi le ossa tra serie minori e campionati esteri. Celesia ha ultimato la prima stagione da professionista con tanta panchina all'Alessandria e più continuità alla Paganese; in più ha un contratto in scadenza nel 2023 di cui si dovrà parlare. Potrebbe essere preso in considerazione da Juric per la prima fase del ritiro insieme a Kryeziu, anche lui in cerca di continuità, e Horvath. Quest'ultimo, esploso in Ungheria, partirebbe per un eventuale ritiro con la consapevolezza che al momento la trequarti granata è sguarnita e con l'intenzione di farsi vedere e di essere tenuto in considerazione da Juric, considerato anche il contratto in scadenza nel 2023.

DALLA PRIMAVERA - Limitandoci sempre agli Under 21, anche in Primavera c'è chi potrebbe essere tenuto in considerazione per il ritiro. In passato Juric aveva affermato di non aver visto ancora nessuno pronto per la Prima squadra, ma potrebbe voler valutare la crescita di qualche giocatore per identificare qualche eventuale prospetto. C'è chi è già stato convocato dal tecnico croato in Serie A e potrebbe godere ancora della sua fiducia: il centrocampista neozelandese Garbett, reduce dallo spareggio mondiale per il Qatar con la Nazionale maggiore, o il terzino Angori, nel caso in cui venisse riscattato. Per la retroguardia, N'Guessan si è dimostrato presto tra i più pronti, Anton è cresciuto molto ed entrambi potrebbero approfittare eventualmente dell'assenza di tanti difensori a cui spetta qualche giorno di vacanza dopo le fatiche con la Nazionale. Tra i centrocampisti potrebbe provarsi a ritagliare dello spazio Savini, ma anche Gineitis, classe 2004 fresco di firma sul primo contratto da professionista della sua carriera. Infine, da monitorare anche Aaron Ciammaglichella, talentuoso centrocampista classe 2005 nel giro della Nazionale. Anche lui potrebbe avere la chance di essere aggregato alla prima squadra.