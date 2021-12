Torino, Rodriguez ci prova per Cagliari: nell’emergenza Juric ha bisogno di lui

Le ultime sul difensore granata che ha saltato le ultime tre partite ufficiali del Torino per una lesione al bicipite femorale

Ricardo Rodriguez sta tentando il recupero per la gara contro il Cagliari. Il match in terra di Sardegna andrà in scena lunedì alle 20.45 e chiuderà la sedicesima giornata del campionato di Serie A. L'elvetico ha saltato le ultime tre gare ufficiali con Udinese, Roma ed Empoli a causa di una lesione del bicipite femorale della coscia destra, rimediata durante la sosta per le Nazionali. Il difensore della Svizzera non ha potuto festeggiare sul campo la qualificazione al Mondiale della sua selezione e non è ancora tornato a disposizione di Ivan Juric . In queste ore, però, sta cercando in ogni modo di accelerare e tra oggi, sabato 4 dicembre, e domani, domenica 5, effettuerà un provino per comprendere se potrà essere della gara di Cagliari.

TATTICA - Come raccontato negli scorsi giorni su Toro News, Rodriguez si sta sottoponendo a una fase di riatletizzazione. Per Juric sarebbe un recupero quanto mai importante in difesa e non solo. Nel suo ruolo naturale, anzitutto, Ricardo ha garantito in questo campionato attenzione e solidità, dimostrando di sapere il fatto suo in marcatura. Il suo sostituto, Buongiorno, pur all'interno di gare buone nelle ultime uscite ha mostrato qualche peccato di inesperienza (Abraham della Roma e La Mantia dell'Empoli hanno segnato sfuggendo alla sua guardia). Ma non solo. L'elvetico rappresenterebbe un'alternativa in più come esterno, considerando che il Torino si presenterà in Sardegna con i soli Ola Aina e Mergim Vojvoda disponibili (Wilfried Singo sarà squalificato, ancora ai box Cristian Ansaldi). Rodriguez, del resto, nasce terzino e quindi potrebbe tranquillamente ricoprire quel ruolo in caso di necessità. Ma Ricardo potrebbe tornare utile anche in un'altra ipotesi, ovvero quella che vedrebbe Alessandro Buongiorno posizionato come esterno in caso di necessità. L'elvetico sarebbe spendibile nella difesa a tre, dando la possibilità a Juric di alzare il classe 1999 cresciuto nel Torino. Tatticamente, perciò, il recupero di Rodriguez risulta molto importante per il tecnico croato e proprio per questo si sta cercando di accelerare il rientro.