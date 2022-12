Torino, Rodriguez si unisce alla squadra. All’appello manca solo Vlasic

Torino, Rodriguez torna in squadra. Si attendo solo Vlasic

Un altro granata impegnato con la respettiva nazionale nel Mondiale vinto dall'Argentina torna perciò in squadra per iniziare a preparare la ripresa del campionato: prima partita in programma, quella contro il Verona allo stadio Olimpico Grande Torino il 4 gennaio alle ore 14:30. Ivan Juric man mano si ritrova con quasi tutta la rosa al completo, all'appello manca soltanto Nikola Vlasic. Il trequartista granata, dopo essersi aggiudicato il terzo posto con la sua Croazia, dovrebbe infatti tornare a fine mese, dopo l'amichevole contro la Cremonese in programma il 23 dicembre. L'obiettivo sarà quello di farsi trovare pronto per la prima di campionato dopo la lunga sosta.