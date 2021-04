Torino-Roma 3-1, l’analisi dei gol: i granata hanno idee e sanno applicarle

Il Torino supera 3-1 la Roma in rimonta, segnando 3 reti nel secondo tempo dopo essere passato in svantaggio all'inizio del primo. È una partita in cui i granata hanno saputo giocare sull'uno contro uno a tutto campo, rischiando, ma creando molto. Ma sopratutto è la partita che dà ai granata il giusto morale per il finale di campionato. Quelli dei granata sono 3 gol tutti diversi tra loro. Quello di Sanabria figlio di un cross, quello di Zaza arriva da un'imbucata per sfruttare la difesa alta della Roma e quello di Rincon dal pressing a tutto campo della squadra di Nicola.