Torino-Salernitana 4-0: i granata si sbloccano con un poker convincente

La sblocca Sanabria al 45' su pennellata di Ansaldi, nella ripresa raddoppia Bremer su altro cross al bacio dell'argentino. Arrotondano Pobega e Lukic

LA CRONACA - Juric conferma il solito 3-4-2-1 e in difesa ritrova Bremer ma deve fare a meno dell'acciaccato Izzo, non convocato per l'incontro. Davanti a Milinkovic-Savic spazio dunque all'esordiente Zima, Bremer e Rodriguez, preferito nuovamente a Buongiorno. In mezzo al campo confermato ancora una volta Lukic per affiancare l'ormai intoccabile Mandragora. A destra c'è Singo, sulla corsia opposta Ansaldi (capitano di giornata in assenza di Belotti) ha invece vinto il ballottaggio con Aina, di rientro dagli impegni con la nazionale. Il peso dell'attacco - considerata l'assenza di Belotti e Zaza - è sulle spalle di Sanabria; sulla trequarti confermato Linetty con Pjaca, preferito al nuovo acquisto Brekalo. La Salernitana parte meglio nei primi minuti, ma è un fuoco di paglia, presto i campani si rintanano nella loro metà campo e il Torino fa la partita. Al 20' arriva la prima vera palla gol per il Toro: cross di Ansaldi che pesca Singo sul secondo palo e Salernitana che si salva in calcio d'angolo. Un minuto più tardi è invece Pjaca a colpire male da buona posizione su torre di Sanabria. Quindi alla mezzora è ancora Singo a calciare alto da buona posizione. Al 34' Ansaldi batte Belec con un pallonetto, ma l'assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco dell'argentino ed anche il Var conferma la posizione irregolare dell'esterno granata. Al 36' rischia grosso Milinkovic, che si attarda a rinviare e deve mettere in calcio d'angolo; sugli sviluppi, Di Tacchio di testa scheggia il palo. Ma è il Toro a chiudere il primo tempo in attacco ed a sfiorare nuovamente il vantaggio con Singo su angolo. Il gol del meritato vantaggio arriva allo scadere : pennellata di Ansaldi per Sanabria che stacca in mezzo a due e batte Belec.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa Castori si gioca subito il primo cambio: Ranieri rileva un acciaccato Ruggeri sulla corsia di sinistra. Quindi al 55', con il Toro sempre in controllo e pericoloso dalle parti di Belec, gli ospiti inseriscono anche Lassana Coulibaly e Djuric per Obi e Simy. A provarci sono nuovamente i granata, con Bremer che svetta su calcio d'angolo ma non inquadra lo specchio. Al 61' anche Juric decide di giocarsi il primo cambio, inserendo Buongiorno al posto di Rodriguez. Al 65' arriva il raddoppio del Toro: ancora una pennellata di Ansaldi dalla trequarti per lo stacco a centro area di Gleison Bremer che non lascia scampo a Belec. Immediata la risposta di Castori, che toglie Gyomber per inserire l'attesissimo Ribery, acclamato da un settore ospiti esaurito e decisamente rumoroso. Quindi Juric opta per una tripla sostituzione al 73': esordio in granata per Pobega e Praet, che rilevano rispettivamente Linetty e Pjaca; Aina prende invece il posto di un Ansaldi colpito da crampi. Gli ospiti provano quindi a conquistare metri e mantenere il possesso, trovando un Toro attento in fase difensiva e pronto a spingere in contropiede. All'84' arrivano le ultime mosse dei due allenatori: per gli ospiti Schiavone per M. Coulibaly, nel Toro Rincon per Sanabria e squadra senza centravanti di ruolo per i minuti finali. All'86' i granata la chiudono definitivamente con Pobega, che ribadisce in rete un pallone rimasto vagante in area di rigore. Al 90' c'è ancora spazio per un gol del Toro, che cala il poker con Lukic che scappa in profondità e supera Belec. Può festeggiare l'Olimpico "Grande Torino", il Torino chiude dunque con la prima vittoria in campionato per i granata, che sono sempre padroni del campo e dimostrano una netta superiorità.