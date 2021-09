Torino-Salernitana, le ultime dai campi: squadre in campo per il riscaldamento

Le ultime notizie prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Torino, in programma alle 15

15.04 - Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Salernitana. Qui per vedere il live

14.45 - I titolari di Juric rientrano negli spogliatoi, tutti salutano uno per uno il presidente Urbano Cairo, presente a bordo campo

14.35 - Tantissimi i tifosi della Salernitana presenti a Torino. Il Settore ospiti è completamente esaurito, occupata anche una parte anche in Distinti e Curva primavera.

14.24 - La squadra di Ivan Juric è scesa ora al completo in campo per iniziare il riscaldamento

14.15 - Milinkovic-Savic, Berisha e Gemello in campo per il riscaldamento

13. 52 - Oggi potrebbe essere giornata di esordi per i granata di Ivan Juric. Tra i nuovi arrivati che si giocano un posto c'è anche Josip Brekalo. Così il Torino mostra sui social la maglia numero 14 scelta dall'ex Wolfsburg

13.31 - Tra i convocati di Ivan Juric torna, dopo l'assenza di Firenze, Gleison Bremer. Non recuperato invece Andrea Belotti, che non è stato inserito nella lista dei giocatori per la sfida dell'Olimpico