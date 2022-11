Torino-Sampdoria 2-0, Cairo: “Riscatto Vlasic? Ad ora nessuna ipotesi sul mercato”

Le dichiarazioni del patron granata al termine del match contro i blucerchiati, valido per il 14^ turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Torino e Sampdoria, valida per la 14^ giornata di Serie A, il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio.

Si ritiene soddisfatto?

"Certo quando si vince bene sono sempre soddisfatto".

Venti punti dopo 14 partite va bene?

"Sì, sono soddisfatto anche se rimane il rammarico di Bologna. Il calcio è fatto anche di momenti in cui pensi di fare una grande partita ma poi non la fai. Oggi la squadra l'ho vista bene come anche contro il Milan e l'Udinese".

State valutando il riscatto di Vlasic?

"In questo momento non c'è nessun tipo di ipotesi sul mercato. Siamo alla 14^ giornata e parlare di mercato adesso è presto. Sta facendo benissimo e piace molto anche a me però vediamo il campionato è lungo. Io sono molto soddisfatto di lui e anche di Miranchuk che è bravo".

E Radonjic?

"Anche lui fa grandi giocate e grandi gol. Peccato per Schuurs che si è fatto male".

Il rinnovo di Lukic?

"Parlate con Vagnati, stiamo lavorando su tutto. Appena abbiamo notizie lo diciamo".

Domenica ritrova Belotti. Lo ha ancora sentito?

"No, non l'ho più sentito. Gli ho fatto l'in bocca al lupo e sono affezionato indipendentemente che abbia lasciato a scadenza. Sette anni insieme sono un periodo lungo e ha fatto tanti gol e se fa gol alla Roma sono contento, anche se non domenica (ride, ndr)".