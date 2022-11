Torino-Sampdoria 2-0, Ricci: “Dobbiamo però crescere nella gestione della palla”

Al termine della sfida tra Torino e Sampdoria, valida per la 14^ giornata di Serie A, Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Una vittoria che contava moltissimo dopo la prestazione di Bologna in cui non ci sono riuscite le solite cose. Il gruppo oggi è venuto fuori anche se è stata sporca l'abbiamo tenuta bene e l'abbiamo portata a casa".