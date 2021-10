Torino-Sampdoria 3-0, Belotti: “Futuro? Con Juric sono stato chiaro da subito”

Le dichiarazioni di uno dei protagonisti del match tra granata e blucerchiati valido per l'undicesima giornata

Al termine della sfida tra Torino e Sampdoria Andrea Belotti ha commentato la partita. Di seguito le sue dichiarazioni sul match, dopo aver segnato il suo 100° gol in A col Toro: “Sicuramente è un onore essere accostato a grandi campioni, i miei gol servono ad aiutare la squadra e li devo fare per il Toro e per me. Maglie celebrative? Non ne abbiamo preparate, festeggeremo altri traguardi. Il palo? Subito ho pensato: che sfortuna… poi dopo c’è stato un palo-gol, quindi i legni mi hanno tolto prima e dato poi”.

Ancora Belotti: “Io quando entro in campo do tutto me stesso come è giusto che sia. Dentro di me c’è tanta voglia di rivalsa per le ultime due stagioni sotto le aspettative di tutti, ora dobbiamo fare una grande stagione per i tifosi che ci seguono sempre”: