Torino, Sanabria è a -1 dalla doppia cifra. E da un mese segna solo più lui

Da sempre centrale per il gioco di Juric, ultimamente Sanabria lo è ancora di più: è infatti stato il marcatore delle ultime 3 reti segnate dal Toro (l'ultimo gol granata non realizzato da Sanabria risale al 12 marzo, lo 0-1 in casa del Lecce firmato Singo) e punta adesso a raggiungere la doppia cifra, che dista ormai una sola marcatura. In generale, però, con il gol rifilato alla Salernitana, il paraguayano ha partecipato attivamente a 11 reti in questo campionato (nove gol e due assist) ed è ora a meno uno dal suo record di partecipazioni - in una singola stagione da professionista - registrato con la maglia dello Sporting de Gijón nella stagione 2015/16 (12, di cui 11 gol e un passaggio vincente).

Sanabria, solo due volte un suo gol ha portato alla vittoria

Seppur sia andato in rete ben nove volte in campionato (in nove partite diverse), in sole due occasioni ha segnato in una gara poi vinta dai granata, ovvero in Monza-Torino 1-2 (gol del momentaneo 0-2) e in Lecce-Torino 0-2 (seconda marcatura dei granata). Per il resto, il paraguayano ha siglato una rete in 5 gare finite in pareggio (Salernitana-Torino 1-1, Empoli-Torino 2-2, Torino-Cremonese 2-2, Sassuolo-Torino 1-1, Torino-Salernitana 1-1) e in due conclusesi con una sconfitta (Napoli-Torino 3-1, Juventus-Torino 4-2). Solo vittorie, invece, quando Sanabria ha realizzato un assist: in Monza-Torino 1-2 (a Miranchuk per il momentaneo 0-1) e in Torino-Bologna 1-0 (a Karamoh).