Torino, Sanabria è un altro con il Paraguay: discrepanza evidente nel rendimento

I due volti di Sanabria: trascinatore in nazionale, non si accende invece la scintilla in granata

Irene Nicola Redattore 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 06:22)

C'è un Antonio Sanabria con la maglia del Paraguay e un Antonio Sanabria con la maglia del Torino. È un dato di fatto guardando alle ultime prestazioni, un dato che fa impallidire il rendimento in granata se paragonato a quello in nazionale. La discrepanza è chiara e assume una rilevanza crescente considerando il momento di difficoltà che sta vivendo il Toro, in cerca di un trascinatore che manca.

Torino, Sanabria tra buio e luci: il rendimento in granata è deludente, con il Paraguay invece... — Ultima partita prima della sosta, derby della Mole. Sanabria titolare, posto riconquistato dall'infortunio di Zapata in poi, ma ancora apporto troppo limitato. Il gol con il Cagliari nella prima senza il colombiano sembrava poter preludere a qualcosa di diverso, ma così non è stato. Dal 20 ottobre in poi Sanabria ha giocato sei partite senza mai andare in rete. L'ultima immagine dell'attaccante in maglia granata è quel tiro masticato nel finale del derby, una buona occasione sprecata vistosamente e malamente. Poi la partenza per rappresentare il Paraguay e lì si accende un altro Sanabria, quello che anche a Torino è atteso ma finora non si trova. L'attaccante granata è stato l'uomo di riferimento per i compatrioti tanto nella sosta di ottobre quanto in quella di novembre. Sanabria è stato determinante sia contro la Colombia a ottobre, siglando una doppietta, sia contro l'Argentina facendo partire la rimonta sull'albiceleste con un gol da cineteca in rovesciata. A guardare il rendimento, sono due Sanabria diversi.

Torino, Sanabria deve migliorare. Ma non tutte le colpe sono sue — Sanabria aveva fatto autocritica dopo la Fiorentina, ammettendo in prima persona di dover dare qualcosa in più al Toro. Finora non gli è ancora riuscito, ma va anche detto che non possono essere attribuite a Sanabria tutte le colpe di un attacco zoppicante. La differenza di rendimento tra Toro e Paraguay sembra anzi rendere conto di alcuni elementi che possono accendere punti interrogativi anche sotto la Mole. Sicuramente il clima generale che si respira a Torino in questo momento di forte difficoltà non aiuta a lavorare con la stessa serenità che può esserci in un Paraguay che è in piena lotta per qualificarsi ai Mondiali e da cinque partite è imbattuto. Un'altra criticità riguarda le condizioni in cui viene messo Sanabria, a cui in granata mancano i rifornimenti per incidere maggiormente in mezzo all'area. Sanabria deve sicuramente far meglio al Toro, essere più nel vivo anche nel legare in gioco e tornare a determinare sotto porta trascinando l'attacco sulle spalle. Tuttavia, non è il solo a dover alzare l'asticella. La speranza di Vanoli è trovare Sanabria versione Paraguay al rientro dalla sosta.