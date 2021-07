Torino, Sanabria favorito su Zaza. Ma il lucano vuole far cambiare idea a Juric

L'allenatore croato chiede impegno ai suoi giocatori e la punta ex Valencia in questi giorni ha il giusto atteggiamento

Tanta voglia di essere protagonista per Simone Zaza, che si sta allenando nel modo migliore a Santa Cristina. L’attaccante lucano sta dimostrando di volere a tutti i costi ritagliarsi uno spazio importante in quella che, in caso di permanenza – ma al momento non ci sono chiari segnali che facciano pensare a qualcosa di diverso – sarà la sua quarta stagione col Torino. Come molti altri compagni, Zaza sta approcciando questo ritiro con grande voglia e partecipazione in ogni allenamento. D’altronde, senza il massimo impegno non c’è posto nel Torino di Juric. Un diktat che viene spesso ripetuto negli allenamenti e l’allenatore tiene molto in considerazione il giusto atteggiamento in campo dei suoi ragazzi. Durante la partitella che ha chiuso il decimo giorno il tecnico è stato un continuo pungolo e i giocatori anche per questo hanno messo in campo il giusto atteggiamento.