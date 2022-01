Torino-Sassuolo 1-1: primo sold-out stagionale con la capienza limitata a 5000

Aperte al pubblico solamente la Curva Maratona e la tribuna, con il solito limite della disposizione a scacchiera

Per la prima volta in questa stagione il Toro è riuscito a vendere tutti i biglietti a disposizione per una gara casalinga in occasione di Torino-Sassuolo. Certo, l'affermazione può far sorridere perchè la capienza è stata ridotta a cinquemila spettatori per questa partita e quella precedente a causa di una scelta della Lega Serie A legata al Covid; tuttavia, il pubblico granata ha almeno riempito i posti a disposizione nei limiti delle restrizioni imposte dalla pandemia. Qualcosa da sottolineare in una stagione in cui uno dei grandi temi è la poca affluenza di tifosi allo stadio. Sono state aperte al pubblico solamente la Curva Maratona e la tribuna, con il solito obbligo della sistemazione a scacchiera per garantire il distanziamento interpersonale. Cinquemila spettatori che hanno significato un incasso di 132.654 euro per le casse della società.