Torino-Sassuolo 2-1: le telecamere pizzicano un gestaccio di Juric

Il Torino è tornato a vincere in casa contro il Sassuolo, un risultato che mancava dal successo contro il Genoa. Il 2-1 finale non rende merito alla prestazione dei granata nel senso che la vittoria avrebbe potuto essere ancora più larga. In tribuna era presente il tecnico Ivan Juric che non è andato in panchina per squalifica. Presente in uno dei Vip-Box assieme al direttore dell'area tecnica Davide Vagnati, l'allenatore croato ha esultato molto in seguito al triplice fischio dell'arbitro. Le telecamere di DAZN hanno pescato Juric rendersi protagonista di un terzo dito indirizzato a qualcuno al di fuori del suo box, probabilmente verso la curva Maratona, che quest’oggi ha contestato la squadra per tutta la sera. "Ivan è molto emotivo, voleva festeggiare, è stata solo una reazione emotiva. Lui ci tiene tanto e in campo si scarica, stare in un box dietro a un vetro non lo aiuta", ha detto Paro nel post gara.