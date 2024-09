Torino, Savva si è operato: lungo stop per l’attaccante

Il classe 2005 dovrà stare lontano dal campo per un periodo ancora indefinito, ma non di breve durata

Tramite il proprio sito ufficiale il Torino ha reso noto che Zanos Savva si è operato. Il cipriota dopo l'ottima stagione in Primavera dello scorso anno si era guadagnato un po' di spazio in prima squadra. Per lui un gol nella scorsa Serie A e anche con Paolo Vanoli avrebbe potuto trovare sin da subito un po' di spazio tra i grandi. Il giocatore si è però sottoposto ad un intervento chirurgico e dovrà stare lontano dal terreno di gioco per un periodo non breve. Di seguito la nota ufficiale del club granata: