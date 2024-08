Torino, Sazonov: “Miglioriamo ogni giorno, Vanoli chiede un calcio differente”

Questa mattina chi non ha giocato ieri ha affrontato una formazione locale. Come sta procedendo la conoscenza del nuovo calcio che vi chiede Paolo Vanoli? "Secondo me questo calcio è differente. Come difensori siamo sempre pronti e forti, ma lui ci chiede di lavorare di più con la palla, più veloce e come squadra di parlare tutti insieme sempre. Come ho detto siamo in questa fase, sono venti giorni che lavoriamo con lui e dobbiamo capire cosa vuole lui".

Oggi primo gol in maglia granata per Adams, tu ti alleni con lui: quali sono i suoi punti di forza? "Secondo me è un bel calciatore, oggi ha fatto gol su mio assist. Quindi va bene per me, per lui e per tutta la squadra. Oggi abbiamo fatto 1-1 e questo non va bene perché siamo il Toro e dobbiamo avere la mentalità di vincere tutte le partite. Per lui era la prima partita e ha fatto gol. Auguri".