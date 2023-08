Torino, Sazonov si presenta: “Sono pronto per il salto in Serie A”

Che tipo di difensore sei?

“In difesa mi piace essere aggressivo, ma non disdegno il possesso palla. Tutti i tifosi mi vedranno sul terreno di gioco e poi valuteranno”

Ti piace andare alla ricerca del gol in occasione dei corner...

“Mi piace molto segnare. A chi non piace? Sono un difensore centrale, i corner sono la mia migliore opportunità in campo per fare gol, non posso fare azioni personali durante la partita. Quando c’è la possibilità, mi piace di cogliere l’occasione per poi gioire con i compagni”

Il calcio italiano è molto diverso da quello russo. Ti senti pronto?

“Certo, sono pronto, per questo sono qui. So che il calcio italiano è molto tattico, tutto il mondo lo sa. Sono un difensore centrale e il calcio italiano è il migliore per crescere in questo ruolo. In Russia si correva molto: spero di essere pronto per fare questo salto”

In Russia la Serie A è molto seguita. Tu la guardavi?

"Certo. Con i miei compagni cercavamo di vedere più partite europee possibili perché volevamo imparare dai migliori"

In Serie A ritrovi due georgiani, Kvaratskhelia al Napoli e Giunashvili al Frosinone...

“Ho giocato con Kvaratskhelia nella Nazionale Under 21 georgiana, è veramente bravo e gioca in una grande squadra. Ma anche noi siamo una buona squadra e lotteremo sul campo”

Hai già scelto il numero di maglia?

“Ho scelto il numero 15, era il numero che avevo alla Dinamo. Credo che la parte più importante sia il cognome sulla maglietta, ma il numero 15 mi piace molto”

Un saluto ai tifosi?

“Voglio salutare tutti i tifosi, non vedo davvero l’ora di vederli per la prima volta: sono pronto per il vostro supporto”

