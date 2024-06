Torino, Schuurs lavora per il rientro ma il recupero potrebbe protrarsi oltre luglio

A un certo punto della stagione si era iniziato a sperare che Schuurs potesse tornare a riassaporare il campo nelle ultimissime battute di campionato, ma affrettare il recupero non è stata una via percorribile per i rischi che avrebbe implicato. Così Schuurs è rimasto ai box, continuando a lavorare e restando al fianco della squadra. L'olandese è partito alla volta di Bergamo con i granata per la sfida con l'Atalanta e mercoledì scorso era al Filadelfia per seguire dalla Beretta Lounge la finale di Conference della Fiorentina, sperando potesse portare l'accesso in Europa al Toro. Non sarà così, con i granata destinati a iniziare un nuovo ciclo senza Juric in panchina. E Schuurs spera di poter tornare il prima possibile in sella per riunirsi con i compagni e tornare a competere.

Torino, Schuurs lavora per il rientro ma potrebbe non essere pronto per luglio

Non è detto però che Schuurs possa completare il recupero in tempo per iniziare il pre-campionato insieme al resto della squadra a luglio. L'olandese deve ultimare la riabilitazione e in questo senso il mese di giugno sarà fondamentale per capire quando potrà essere reintegrato in squadra. Schuurs si dividerà tra palestra e fisioterapia nelle prossime settimane e verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico del Torino. A oggi non è da escludere tuttavia che possa essere necessario attendere oltre luglio per rivedere il difensore granata in campo. Nel frattempo Schuurs sui social ha ripercorso l'ultimo anno: "La stagione 2023-2024 è stata davvero difficile. Sono orgoglioso della squadra per gli sforzi fatti. Grazie ai tifosi per il loro sostegno: io continuo a lavorare duramente per tornare più forte di prima". Ora resta da capire esattamente quando Schuurs potrà finalmente tornare in gruppo. "Non vedo l'ora di rivedervi nel 2024-2025" ha concluso il difensore granata dando appuntamento ai tifosi per il rientro in campo.