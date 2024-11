Torino, Schuurs si dà la carica: “Tornerò”. Rientro nel 2025? Il punto

Oggi, 21 novembre, è passato un anno e un mese da quel Torino-Inter in cui Schuurs è stato costretto ad uscire dal campo per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il rientro dell'olandese era atteso inizialmente addirittura per il ritiro a Pinzolo di luglio, poi è stato posticipato a novembre, e adesso sembra impossibile che l'ex Ajax possa tornare prima del prossimo anno solare. Nel corso degli scorsi mesi, Schuurs ha girato vari luoghi per trovare le cure migliori, a partire da Bologna, dove ha fatto l'operazione, arrivando all'altra operazione, quella artroscopica, in Inghilterra, in seguito al presentarsi di ulteriori dolori, e al più recente trasferimento a Londra, per seguire le terapie del dottor Williams, lo stesso che l'ha sottoposto ad un'intervento di "pulizia" del ginocchio in estate.