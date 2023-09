Torino, Seck prova a convincere Juric: è l’unico trequartista mancino in rosa

Juric vede qualcosa in Seck e ne parla sempre bene: "Contro il Genoa un buon ingresso"

L'esordio in campionato di Demba Seck è arrivato nell'ultima partita contro il Genoa, alla terza giornata. Il suo è stato un buon ingresso in campo che ha aiutato il Toro a provare a creare qualche grattacapo in più alla retroguardia rossoblù. Nei 26 minuti che ha avuto ha disposizione sembra aver convinto mister Juric che nel postpartita si è complimentato con chi è subentrato: "I cambi hanno fatto bene sia Pellegri che Seck, anche Ilic e Lazaro". Almeno fino a gennaio la situazione sulla trequarti granata resterà certamente così anche se non è da escludere che, dopo l'innesto di Zapata, Juric possa pensare a nuove soluzioni tattiche per il suo attacco come ad esempio un 3-4-1-2. Per Seck i prossimi mesi saranno quindi molto importanti per cercare di ritagliarsi uno spazio maggiore di quanto non gli sia ancora mai riuscito nella sua avventura col Toro.