Torino, secondo i lettori spazio a Pobega per sostituire Mandragora

Su chi puntereste domenica contro il Cagliari al posto di Mandragora? Ecco i risultati del sondaggio e cosa ne pensano i lettori di Toro News

Ieri, mercoledì 23 febbraio, abbiamo chiesto ai lettori di Toro News, attraverso il sondaggio settimanale, chi vorrebbero al posto dello squalificato Mandragora nella partita contro il Cagliari in programma domenica 27 febbraio alle 12.30 all'Olimpico Grande Torino. A prevalere nelle preferenze è stato Tommaso Pobega, che ha raccolto 535 voti su 1043 totali, pari al 51.29%; leggermente staccato Samuele Ricci, con 490 preferenze, terzo posto per Karol Linetty con soli 18 voti.