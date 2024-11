Torino secondo in Serie A per numero di stranieri: dagli azzurri nessun gol

Intanto va evidenziato come in Serie A la tendenza a fare affidamento su giocatori stranieri sia ampiamente diffusa, al di là dei casi presi singolarmente. Il 95% delle squadre conta almeno dieci tesserati non italiani, solo il Monza fa eccezione; il 35% ne ha tesserati il doppio, toccando almeno quota venti. Tra questi ultimi c'è anche il Torino. Il club granata ha in rosa 25 giocatori stranieri, il secondo numero più elevato in Serie A, inferiore solo a quello fatto registrare dal Lecce che ne ha tesserati 29. Un altro dato emerge dalla classifica sull'impiego dei giocatori stranieri in Serie A e riguarda la voce gol. Quali sono le squadre con il maggior numero di reti siglate da giocatori non italiani? Il Torino è primo in coppia con il Lecce. I granata di Vanoli hanno messo a segno fin qui 15 gol all'attivo, tutte sono state realizzate da giocatori stranieri.

Torino, mancano all'appello i gol azzurri

Sotto rete è stato determinante nel Toro l'apporto dei giocatori stranieri, mentre mancano i gol di firma italiana. Il dato non sorprende. Vanoli ha in rosa un totale di quattro azzurri, ma due sono i portieri Alberto Paleari e Antonio Donnarumma. Restano solo due giocatori di movimento su cui fare riferimento in termini offensivi: Aaron Ciammaglichella e Samuele Ricci. Il primo ha il gol nel suo bagaglio, ma sta raccogliendo ora i primi minuti in Serie A; all'ex Empoli invece è stato chiesto esplicitamente un passo avanti in quest'ottica. Diverso il bilancio dell'anno scorso: Juric pur avendo sempre quattro italiani in rosa poteva contare su Buongiorno e Bellanova che erano riusciti a fornire anche quell'apporto. In questa stagione i gol sono stati invece forniti unicamente dagli stranieri, che fin qui ne hanno messi a segno 15. I marcatori granata sono: Zapata, Sanabria, Adams, Ilic, Coco, Vlasic, Ilic e Linetty. Il Toro ha quindi mandato a rete 7 giocatori diversi non italiani. In questo ha fatto meglio di tante squadre in Serie A, solo tre team hanno portato più giocatori in gol.