Torino, servono i punti in casa: il rendimento è da Champions

I granata di Juric hanno creato un vero e proprio fortino: adesso serve la continuità

Il Torino di Juric si ributta a capofitto nel campionato dopo la sconfitta contro l'Udinese maturata nei minuti conclusivi della gara. In vista c'è una partita da non sbagliare, quella contro il Venezia allo Stadio Olimpico Grande Torino. Se i granata hanno dimostrato di avere delle lacune enormi fuori casa ( QUI i dettagli ), si può dire l'esatto opposto tra le mura amiche, nelle quali ci sono stati pochi passi falsi e tante soddisfazioni, che hanno portato il Toro nella posizione di classifica in cui si trova attualmente.

DATI - Con i numeri alla mano è facile capire di che cosa si parla. Il Torino ha totalizzato 24 punti (su 32 complessivi) soltanto allo stadio Grande Torino: in questa speciale classifica, i granata di Juric occupano al momento il terzo posto alle spalle soltanto di Inter e Napoli, le due squadre che nella classifica generale sono in cima. Ma non solo. Il Toro di Juric ha perso solo due partite casalinghe: di meglio hanno fatto solo Inter e Lazio, perdendone soltanto 1 dall'inizio del campionato davanti ai propri tifosi. In più i granata hanno segnato ben 24 gol in casa, ottenendo il quarto miglior attacco. La differenza con le trasferte è quasi incredibile, contando che lontano dalle mura amiche sono stati segnati solo sei gol dal Toro.

CONTINUITÀ - Il rendimento di questo Torino in casa è da Champions League, in tutto e per tutto. Se nelle prossime settimane servirà lavorare sulle trasferte, adesso serve continuare a battere il ferro finché è caldo in casa. Contro una squadra come il Venezia, in piena lotta per non retrocedere, servirà un trattamento "casalingo" da parte del Toro, per tornare a vincere e mettere definitivamente alle spalle la prestazione contro l'Udinese e prepararsi ad una delle gare più importanti dell'anno: il derby contro la Juventus.