Torino, Singo appare involuto. Ma in Spagna azzardano: “Lo segue il Barça”

Dall'Empoli all'Empoli, ora Singo ha bisogno di una svolta. Nella sfida casalinga dell'anno scorso contro i toscani, giocata il 2 dicembre 2021, fu espulso a causa di una clamorosa ingenuità. Sulla punizione seguente al fallo, i toscani andarono in gol facendo invertire l'inerzia di un match che i granata stavano dominando sul 2-0, con il risultato finale che fu di 2-2. Domenica all'Olimpico-Grande Torino arrivano un'altra volta gli azzurri: un'occasione di riscatto sia per il Toro, che viene da tre sconfitte consecutive, sia per l'ivoriano, che nell'ultimo periodo appare essere andato incontro più a una involuzione che a una evoluzione. I tre punti regalerebbero morale e autostima, l'avversario non è proibitivo e Juric si attende dal suo esterno una prestazione di qualità, soprattutto dopo la gara con il Napoli in cui la sua performance è stata tra le peggiori.

L'Empoli è una squadra con un calcio moderno e dinamico. Il Toro per vincere dovrà superare la densità di uomini a centrocampo dei toscani e per questo saranno decisivi gli esterni per spostare il fulcro sulle fasce e creare superiorità numerica. Singo dalla sua parte dovrà vedersela con Parisi e Bandinelli. È necessario che torni a sfruttare la sua velocità per superare l'uomo e andare sul fondo per crossare o concludere a rete i lanci dall'altra fascia. Non realizza un gol o un assist in Serie A addirittura dal 12 febbraio (quest'anno un assist lo ha realizzato in Coppa Italia, col Palermo). E non è un dato che depone a suo favore. Dopotutto anche quest'estate in ritiro in Austria Singo aveva lasciato dichiarazioni importanti circa le aspirazioni che aveva su di lui il mister: "Ho parlato un po’ con il tecnico durante questi primi giorni di ritiro e mi ha detto che devo migliorare soprattutto in zona gol: lo scorso anno ne ho segnati tre, ma adesso se ne aspetta almeno il doppio, da me". Dopo aver mostrato di poter fare la differenza alle prime apparizioni in A, ora è il momento di ripartire dopo anche qualche problema fisico che lo ha condizionato: sul finire della scorsa stagione è stato operato per pubalgia, quest'anno a inizio settembre si è fermato nuovamente per un piccolo problema ad un ginocchio.