Torino, solo lavoro differenziato per Lyanco. E Baselli si ferma: affaticamento

Il report dopo la doppia seduta d'allenamento al ritiro di Santa Cristina: continuano le terapie per Kone, Bremer torna in gruppo

Dopo aver terminato prematuramente l'allenamento mattutino a causa di un risentimento fisico, Lyanco non ha disputato insieme al gruppo la sessione pomeridiana, prevista come di consueto al ritiro di Santa Cristina. Il difensore brasiliano, accostato negli ultimi tempi al Betis Siviglia, si è presentato al Mulin Da Coi con più di mezz'ora d'anticipo rispetto al resto dei giocatori granata, svolgendo solo del lavoro personalizzato insieme a Iago Falque. Intorno alle 17.30 ha abbandonato il campo, seguito poco dopo anche dal compagno. Anche se al momento il Torino non ha specificato nel report le cause che hanno fatto sì che lo staff optasse per un lavoro differenziato per Lyanco, si dovrebbe trattare di un riacutizzarsi del problema al ginocchio di qualche giorno fa.