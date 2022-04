Torino-Spezia 1-0: Lukic su rigore, granata meritatamente avanti all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco al Grande Torino

LE SCELTE - Tra acciacchi fisici e scelte tecniche Juric cambia sei uomini rispetto alla squadra vista in campo sabato scorso a Roma. Tra i pali si rivede Milinkovic-Savic, che rileva il febbricitante Berisha . A completare il terzetto difensivo con Bremer e Rodriguez c'è Zima, sugli esterni confermato Vojvoda e torna Singo dal 1' sulla destra. In mezzo al campo spazio alla coppia Lukic-Ricci, sulla trequarti prima da titolare per Seck e nuova chance per Pjaca a supporto di Sanabria, che vince il ballottaggio con Pellegri per la maglia da centravanti. Da segnalare anche il ritorno di Praet, convocato e presente in panchina. Thiago Motta risponde invece con Agudelo e Gyasi a supporto di Manaj.

LA CRONACA - Pronti, via e dopo due minuti si procura subito un calcio di rigore Sanabria. Imbucata di Lukic per il paraguayano, che arriva per primo sul pallone e viene atterrato da Erlic; per Ghersini non ci sono dubbi: calcio di rigore e giallo per il centrale. Dal dischetto di presenta Lukic che chiude con il destro e spiazza Provedel per l'1-0 granata. I padroni di casa tornano a farsi vedere al 12': buona combinazione tra Seck e Pjaca e cross in mezzo per l'ex Spal, che da buona posizione ma in equilibrio precario non riesce a creare problemi al portiere spezzino. Quindi è ancora il senegalese a costringere Provedel a mettere in angolo dopo un ottimo spunto con dribbling in area di rigore. Alla mezzora è Pjaca a sfiorare il raddoppio, con un destro a giro dai sedici metri deviato in angolo dalla difesa dei liguri. Al 36' Singo parte in velocità e trova l'imbucata per Zima, ma è provvidenziale l'intervento di Ferrer che impedisce al centrale di battere a rete da ottima posizione. Si va dunque all'intervallo con il Toro avanti di un gol al termine di un primo tempo a tinte unicamente granata.